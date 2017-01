Serijal Assassin's Creed u novom Humble Bundleu

Nakon završetka velikih blagdanskih rasprodaja Humble je pripremio novi paket koji se sastoji od gotovo svih igara u popularnom akcijskom serijalu

Prošlo je nekoliko tjedana od posljednjeg većeg paketa igara na servisu koji ih je popularizirao, Humble Bundleu. U dogovoru s Ubisoftom se sljedeća dva tjedna se na njihovim stranicama u prodaji nalazi Humble Assassin's Creed Bundle koji se sastoji od devet igara.



Kao i u svi drugi paketi i ovaj je podijeljen u tri kategorije. U prvoj se nalaze sve tri Assassin's Creed Chronicles igre - India, China i Russia - te originalni Assassin's Creed, a prodaju se po minimalnoj cijeni od jednog američkog dolara.



Zatim slijede Assassin's Creed Liberation HD, Assassin's Creed II i Assassin's Creed III uz Tyranny of King Washington: The Infamy DLC koje se prodaju po (zasad) minimalnoj cijeni od 4,13 američkih dolara. Za kraj su ostali Assassin's Creed Unity i Assassin's Creed Brotherhood koji uz sve ostale igre koštaju 15 američkih dolara.



Budući da se radi o Ubisoftovim igrama dobit ćete ključeve samo za Uplay, no to je već neko vrijeme standard ako se njihove igre nude u paketima. Ponuda vrijedi do 17. siječnja, pa ako vas tako nešto zanima bacite oko na njihove stranice.