Serious Sam VR puca po Early Accessu

Sam i njegove opake igračke krenuli su na pohod Steamovim Early Accessom, a njegove su nove avanture dostupne svima sa HTC-ovim VR headsetom

Legendarni domaći razvojni tim Croteam u suradnji s Devolver Digitalom na Steamov Early Access plasirao je svoju novu igru Serious Sam VR: The Last Hope. Igrači koji igru odluče kupiti u prvom tjednu distribucije osigurat će 20% popusta na uobičajenu cijenu koja iznosi 36,99 eura.

Kao što smo pisali ranije, Serious Sam VR odvodi nas u prvi Mentalni rat, te od nas traži da se obranimo od valova groznih Mentala koji uništavanjem drevnih hramova pokušavaju pokoriti Zemljane. Na Samu je da ove opake beštije digne u zrak, a na igračima je da mu u tome pomognu.

Igra je trenutno dostupna s punom podrškom za HTC Vive, a Croteam je potvrdio da u skoroj budućnosti planira omogućiti korištenje Oculus Rifta i njegovih Touch kontrolera. Više informacija možete potražiti na Steamu ili na službenim Facebook stranicama Croteama.