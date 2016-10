Serious Sam VR uskoro na Early Accessu

Croteamov VR spin-off serijala Serious Sam na Steamov Early Access stiže u drugoj polovici listopada s podrškom za HTC Vive

Ekipa iz Croteama potvrdila je da će njihova nedavno najavljena igra Serious Sam VR: The Last Hope u drugoj polovici listopada stići na Steamov Early Access. Early Access verzija bit će dostupna od 17. listopada, a po izlasku će podržavati samo HTC Vive, dok se podrška za Oculus Rift očekuje nakon izlaska Oculus Touch kontrolera.

Serious Sam VR: The Last Hope igrače odvodi u vrijeme prvog sukoba s opakim Mentalima. U ulozi Sama igrači će se sukobiti s valovima neprijatelja, putovati galaksijom i na najeksplozivniji mogući način rasturiti prokletinje koje ih napadaju. Igra će u EA verziji ponuditi nekoliko različitih misija i lokacija, te niz moćnog oružja , power-upova i nadogradnji.

Cijena Serious Sam VR-a u Early Access verziji iznosi 39,99 eura, a više informacija o njoj već sada možete pronaći na stranicama Steama. Igrači koji nemaju pristup VR hardveru, a rado bi uskočili u Samov svijet moći će to učiniti na Croteamovom štandu za vrijeme trajanja ovogodišnjeg sajma Reboot InfoGamer.