SEUM: Speedrunners from Hell dobiva nadogradnju

Domaći razvojni tim Pine Studio pripremio je besplatnu nadogradnju i početak druge sezone za svoj teški platformer iz prvog lica

SEUM: Speedrunners from Hell zabavljao nas je ovog ljeta sa svojim skakanjem po sve težim stazama u što kraćem vremenu. Prva igra za koju je zaslužan domaći razvojni tim Pine Studio prikupila je dobre ocjene od igrača, a izdavanje besplatnog dodatnog sadržaja mogla bi privući još koju dušu u pakao.



Nadogradnja uključuje resetiranje online ljestvica i početak druge sezone što je dobra vijest za nove igrače koji nisu još imali prilike vidjeti o čemu se radi, a i za stare koji mogu opet pokušati doći do dobrog plasmana. Već kad smo spomenuli stare igrače, oni koji su imali najbolje rezultate bit će ovjekovječeni u Pit of Infamyju gdje će im imena ostati zabilježena "dok je života i svijeta".



Od novog sadržaja stiže novo poglavlje s 11 staza, Replay Theater koji omogućuje onim igračima koji su prešli stazu prije nego što istekne Uber Skull gledanje prelazaka drugih igrača - možda naučite koji trik - te za kraj podršku za šest dodatnih jezika. Kao proslavu početka nove sezone SEUM će nakon izlaska nadogradnje biti snižen 35 posto sljedećih deset dana. Igru možete pronaći na Steamu, a više detalja na službenim stranicama.