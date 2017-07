SGDQ maraton - skupljeno 1,7 milijuna dolara

Nedavno okonačni speedrun maraton Summer Games Done Quick je prikupio čak 1,7 milijuna dolara u donacijama

Ovogodišnje izdanje speedrunning maratona Summer Games Done Quick se pokazalo kao pun pogodak. Organizatori su potvrdili da su tokom prošlotjednog maratona skupili više od milijun i 700 tisuća dolara za humanitarnu organizaciju Liječnici bez granica. Ovime su srušili rekord prošlogodišnjeg maratona SGDQ, kada je skupljeno 1,29 milijuna dolara.



Rekord u Games Done Quick maratonima i dalje drži ovogodišnji Awesome Games Done Quick, održan u siječnju, tokom kojega je skupljeno čak 2,2 milijuna dolara.



Summer Games Done Quick 2017 je održan u razdoblju između 2. i 9. srpnja, a tokom maratona je zaigran čitav niz uistinu raznolikih naslova. Osim speedruna FPS naslova kao što je Halo: Combat Evolved, na SGDQ-u je bilo moguće vidjeti i brze prohode igara kao što su Portal 2, Resident Evil, Mirror's Edge, NieR: Automata i brojnih drugih. Pregled svih igara je dostupan na službenim stranicama, a snimke na YouTube kanalu Games Done Quick.