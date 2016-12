Shadow Warrior 2 dobio besplatan DLC

Flying Wild Hog je pripremio prvu besplatnu nadogradnju za svoju veoma krvavu pucačinu koju je obećao krajem listopada

Shadow Warrior 2 izašao je početkom listopada i oduševio one koji su odigrali original, kao i one koji su uskočili odmah u nastavak. Nedugo nakon izlaska igre razvojni tim Flying Wild Hog rekao je kako će izdati besplatni DLC, a to obećanje je sada ispunjeno.



Imena The Way of the Wang, koje se naravno može protumačiti na više načina, ovo proširenje ubacuje novo područje unutar glavnog grada te dodaje sedam novih "Brutal Trialsa" uz nove mogućnosti u crafting sustavu te dodatne mogućnosti nadogradnje oružja draguljima.



Uz dodatke stigla je i nova zakrpa koja rješava probleme s korisničkim sučeljem, balansira multiplayer te poboljšava grafički engine. Sve promjene koje su stigle možete proučiti ovdje, a kratak pregled DLC-a možete pogledati ispod teksta u prikladnom videu. Više informacija o Shadow Warrioru 2 potražite na službenim stranicama.