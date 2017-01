Shovel Knight stiže na Nintendo Switch

Yacht Club Games je potvrdio Nintendo Switch verziju Shovel Knighta, kao i nekoliko novih posebnih izdanja poznatog platformera

Razvojna kuća Yacht Club Games je potvrdila da trenutno spremaju Nintendo Switch izdanje popularnog platformera Shovel Knight. Igra će na Nintendovu novu konzolu dolaziti sa podnaslovom Shovel of Hope, a osim originalne kampanje će uključivati ekspanzije Plague of Shadows i Specter of Torment, te sve buduće dodatne sadržaje.

Sve ekspanzije, odnosno kampanje Shovel Knighta će biti moguće kupiti odvojeno kao samostalne naslove, i to ne samo na Nintendu Switch, već i na PC-u, Macu, PlayStationu 4 i Xboxu One. Sudeći po najavi iz Yacht Club Gamesa, kupovina kampanja odvojeno će biti jeftinija od kupnje kompletne kompilacije sa svim sadržajima, koja će biti objavljena pod nazivom Shovel Knight: Treasure Trove.



Vrijedi napomenuti da će Shovel Knight biti besplatno nadograđen na Treasure Trove izdanje za sve postojeće vlasnike. Više detalja o budućim planovima za izdanja Shovel Knighta je dostupno na službenim stranicama.