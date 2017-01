Siječanjske PS Plus igre dostupne od danas

Vlasnici nekog od tri aktualna PlayStationa od danas u sklopu PS Plus ponude mogu bez dodatnih troškova preuzeti šest novih igara

Prvog utorka u mjesecu, dakle danas, Sony će vlasnicima njegovih aktualnih platformi omogućiti preuzimanje novih igara u sklopu pretplate na PS Plus – naravno, bez dodatnih troškova. Tradicionalno, vlasnici PlayStationa 4 prošli su najbolje, barem što se kvantitete tiče, budući da će dobiti najviše igara zahvaljujući podršci za cross-buy.

Ekipa s novom konzolom moći će preuzeti Day of the Tentacle Remastered (dostupan i na Viti), obnovljenu verziju legendarne avanture iz 1993. godine, te This War of Mine: The Little Ones, odličan dodatak dirljivom ratnom simulatoru bez ratovanja kojeg smo igrali prošle godine. PS3 ponuda uključuje Blazerush te steampunk platformer The Swindle koji je zahvaljujući cross-buyu dostupan na svim konzolama.

Ekipa koja se igra u pokretu dobila je Azkend 2 i Devolverovu vrlo popularnu i tešku akcijsku avanturu Titan Souls. Potonja je igra dostupna i u PS4 verziji.

Iako ovomjesečna ponuda ne sadrži AAA igre kakvima su se igrači možda nadali, daleko je od loše. Day of the Tentacle jedna je od bezvremenskih igara koju svi moraju zaigrati, a vjerujemo kako će većina igrača u ostatku ponude pronaći ponešto za sebe. Više informacija možete potražiti na službenom PS blogu.