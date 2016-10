Sljedeća besplatna Ubi30 igra je Beyond Good & Evil

Do kraja godine Ubisoft će podijeliti još tri besplatne igre iz svog kataloga, a od sljedećeg tjedna igrači moći će preuzeti ovu akcijsku avanturu

Od sajma E3 koji se održao sredinom lipnja francuski izdavač Ubisoft svakog mjeseca dijeli jednu besplatnu igru. To rade u sklopu proslave 30. obljetnice postojanja kompanije, a svi igrači koji imaju Uplay korisnički račun mogli su preuzeti Prince of Persia: The Sands of Time, Splinter Cell, Rayman Origins i The Crew.



Sada su objavili kako će sljedeća igra u ponudi biti akcijska avantura iz 2003. godine, Beyond Good & Evil, što je veoma prikladno budući da su konačno potvrdili kako su počeli s radom na nastavku. Iako neki igrači smatraju kako BGE spada u kategoriju kultnih naslova, komercijalno nije bila dovoljno uspješna kako bi Ubisoft osigurao resurse za razvoj nastavka.



Nakon više od sedam godina čekanja, izgleda kako su se stvari konačno počele pokretati, ali Beyond Good & Evil 2 se sigurno neće pojaviti još par godina. Ako se želite upoznati s tim svijetom, to ćete moći besplatno napraviti od 12. listopada na PC-u. Do tada imate još vremena za preuzeti The Crew, a to možete učiniti ovdje.