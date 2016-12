Službeno je – Telltale radi na Čuvarima galaksije

Davno najavljena suradnja Marvela i Telltale Gamesa uskoro će uroditi plodom koji će se fokusirati na franšizu Guardians of the Galaxy

U mračnim kutovima Interneta o tome se priča već neko vrijeme, no Telltale Games tek je proteklog vikenda potvrdio da doista radi o epizodnoj avanturi koja će biti dio franšize Guardians of the Galaxy.

Igra službenog naziva Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series predstavljena je na dodjeli nagrada The Game Awards, gdje je potvrđeno da ćemo prvu epizodu moći zaigrati u neko doba iduće godine. Kompletna će sezona biti sastavljena od pet epizoda, što je uobičajeno za Telltaleove epizodne avanture.

„Kombinacija humora, emocija, timske suradnje i žestoke ZF akcije koju pružaju Guardiansi vrlo je zanimljiva tema za istražiti kroz Telltaleov jedinstveni stil interaktivne naracije.“ – rekao je Telltaleov Kevin Bruner prilikom najave. „Guardians of the Galaxy će igrače postaviti u više različitih uloga te poslati na originalnu avanturu kroz koju će posjetiti udaljene točke u svemiru. Čast nam je surađivati s najboljim kreativnim partnerima i autorima u svijetu zabave.

Paralelno sa službenom najavom igre dobili smo i prvi trailer koji možete pogledati ispod teksta.