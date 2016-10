Službeno je, Red Dead Redemption 2 stiže iduće godine

Nakon što nas je nekoliko dana izazivao slikama na društvenim mrežama Rockstar je napokon potvrdio da radi na novom Red Dead Redemptionu

Ekipa iz Rockstar Gamesa napokon je procijenila da je dosta draženja, te je putem društvenih mreža potvrdila da doista radi na Red Dead Redemptionu 2. Igra će biti dostupna od iduće godine, a kako stvari trenutno stoje moći će je zaigrati samo igrači na konzolama.

Red Dead Redemption 2 stiže na PlayStation 4 i Xbox One te „epsku priču“ o američkom zapadu koji ništa ne oprašta. O radnji igre još se uvijek ne zna ništa, no poznato je da će igra na aktualne konzole donijeti potpuno novo multiplayer iskustvo. Poznavajući Rockstar, ovo bi doista moglo biti bilo što – od perzistentnog MMO-like svijeta, pa do kooperativnog multiplayera s pričom.

Detaljnije predstavljanje Red Dead Redemptiona 2 zakazano je za 20. listopada u 17 sati po lokalnom vremenu, a stići će u obliku najavnog trailera koji će biti objavljen na službenom webu, Twitchu i YouTubeu.