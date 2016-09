Smite dobiva novi kooperativni mod

Novi kooperativni mod Smitea je Xing Tian's Mountain, a podržava do pet igrača u borbi protiv sve jačih navala valova neprijatelja

Hi-Rez Studios je otkrio da se polagano bliži nova nadogradnja za Smite. Među sadržajima nadogranje 3.17: Odyssey se posebno ističe potpuno novi kooperativni mod Xing Tian's Mountain, no tu su i drugi dodaci.



Xing Tian's Mountain nudi priliku za udruživanje snaga sa četvoricom prijatelja i borbu protiv valova raznolikih neprijatelja. Radi se o svojevrsnom spoju MMO boss sukoba sa Survival modovima, koji se uvelike razlikuje od do sada ustaljenog kooperativnog moda u Smiteu, koji ekipe ljudskih protivnika jednostavno zamijeni sa AI botovima.



Osim novog moda, nadogradnja 3.17 će ujedno obilježiti početak posebnog eventa Odyssey, koji će potrajati sve do početka iduće godine i idućeg turnira Smite World Championship. Putem eventa Odyssey stižu novi skinovi za heroje, te brojni drugi sadržaji koji će biti objavljani u redovnim intervalima s razmacima od dva tjedna. Naravno, uz novu nadogradnju stižu i blagi rebalansi dostupnih heroja, a više detalja je dostupno na službenim stranicama.