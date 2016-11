Sombra iz Overwatcha dostupna putem PTR-a

Blizzard je ovog vikenda na Blizzconu konačno predstavio lika kojeg mjesecima najavljuje, a igrači je sada mogu zaigrati unutar Public Test Realma

U petak je na samom početku Blizzcona Sombra "hakirala" prezentaciju i nakon nekoliko mjeseci ARG-a (Alternate Reality Game) pokazala svoje lice u kratkom filmu Infiltration. Blizzard je nakon toga objavio kako će ju početkom ovog tjedna igrači moći zaigrati na PTR-u, a ta opcija je sada dostupna.



Sombra spada u kategoriju Offense heroja i jedina je koja može postati nevidljiva. Kao oružje koristi automatski pištolj, a ultimativni napad uništava sve barijere i štitove te hakira sve protivnike. Od opreme ima još i "translokator" kojeg može baciti na neku poziciju i unutar određenog vremena se vratiti na nju.



Uz novog heroja, Blizzard je za PTR pripremio i druge promjene koje uključuju Arcade Mode u kojem igrači mogu birati između modova 1v1, 3v3, No Limits koji je kao trenutni Quick Play i Mystery Heroes koji je 6v6 mod u kojem dobijete drugog heroja svaki put kad umrete, a ubačena je i nova mapa imena Ecopoint: Antarctica.



Sve detalje o Sombri možete pronaći ovdje, dok promjene koje možete očekivati unutar same igre nakon testiranja možete pronaći na stranicama predviđenima za to. Nakon to zakrpe, u prosincu stiže nova mapa kao i početak nove kompetitivne sezone.