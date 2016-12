Starbound nadograđen na verziju 1.2

Već neko vrijeme igrači pomažu s testiranjem velike nadogradnje za ovu akcijsku avanturu/sandbox igru, a sada je ona dostupna svima

Starbound, igra koju su mnogi prozivali Terrarijom u svemiru, konačno je napustila Early Access krajem srpnja ove godine. Igra je imala izuzetno dugačak razvoj zato što se razvojni tim Chucklefish zanio s planovima za koje im je trebalo mnogo više vremena za implementaciju nego što su planirali. Kada je izašla verzija 1.0, mnogi igrači koji su odustali od igre vratili su se i bili su jako zadovoljni viđenim.



Sada je igra došla do verzije 1.2, a ovu veliku nadogradnju je dio zajednice testirao u beta verziji kako bi se riješili svi potencijalni problemi prije nego što ostatak igrača dođe do nje. Glavne promjene koje su ubačene u igru redom su: Ancient Vaults, nadogradnje za oružja, terraforming, korištenje adekvatnog oružja za ubijanje beštija i proslava blagdana adekvatnim dekoracijama.



Uz to su implementirane i manje promjene, kao i balansiranje te ispravci nekih bugova, a cijeli popis promjena možete pročitati ovdje. Uz samu nadogradnju stigao je i video kojeg možete pogledati ispod teksta ako vas zanima kako promjene izgledaju, a za odgovore na sva ostala pitanja koja možda imate o Starboundu posjetite službene stranice.