State of Decay 2 dolazi sa tri mape

Undead Labs je najavio da su svijet survival horora State of Decay 2 odlučili podijeliti na sveukupno tri različite mape

Razvojni studio Undead Labs je otkrio broj mapa koje će biti moguće istražiti u nastavku survival naslova State of Decay. Sudeći po izvješću iz Undead Labsa, State of Decay 2 će izaći sa sveukupno tri mape, od kojih će svaka veličinom biti usporediva sa mapom iz prvog dijela igre.



Same mape bi trebale pokriti priličan spektar različitih okoliša, sa nizom jedinstvenih lokacija ali i sa jedinstvenim misijama, dizajniranima posebno za pojedine mape. Undead Labs je poručio da su sa State of Decayom 2 odlučili isporučiti tri mape zato što se time nadaju pridonijeti imerziji u samu igru, ali i zato što se čitav svijet igre time doima puno većim nego što zapravo jest.



State of Decay 2 još uvijek nije dobio službeni datum izlaska no očekuje se prije kraja godine na PC-u i Xboxu One. Službeni datum izlaska će biti predstavljen u sklopu ovogodišnjeg sajma E3, kada će biti otkriveni i dodatni detalji o samom projektu.