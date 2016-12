State of Decay 2 s većim svijetom od prethodnika

Undead Labs je najavio da će State of Decay 2 definitivno biti veći od prethodnika, ali da o kompletnom opsegu igre još nisu spremni pričati

Čelnik studija Undead Labs Jeff Strain je za portal IGN otkrio da će survival naslov State of Decay 2 imati svijet višestruko veći od onoga viđenog u prethodniku. Sudeći po Strainu, svjesni su da su igrači željni što većih prostranstava ali da konkretne detalje o veličini mapa u State of Decayu 2 još uvijek nisu spremni podijeliti, već tek potvrditi da će igra biti daleko veća od prethodnika.



State of Decay 2 je najavljen u sklopu ovogodišnjeg sajma E3 kao kooperativni naslov za četiri igrača, što predstavlja priličan odmak od kompletnih MMO mehanika o kojima su se širile glasine prije službene najave igre.

Čelnik Undead Labsa je istaknuo da će se igrači State of Decaya 2 moći razdvojiti i samostalno istraživati mapu, no da to nužno ne mora biti najbolji odabir, te da sve ovisi o situacijama i prijetnjama pred kojima se igrači nađu. Vodeći dizajner Richard Foge je dodao da State of Decay 2 ima PvP elemente, no da ga jednostavno nije moguće pretvoriti u čisti kompetitivni naslov. Igrači će jedni drugima ipak moći zagorčati život na različite načine, bilo to privlačenjem hordi zombija ili drugim podmuklijim metodama.



State of Decay 2 je u pripremi za PC i Xbox One, a trebao bi izaći prije kraja iduće godine.