Na Steamu se pojavio RollerCoaster Tycoon Classic

Bez puno najave je od jučer na Valveovom servisu dostupno reizdanje koje uključuje prve dvije igre u serijalu u kojem izgrađujete zabavne parkove

Oni koji su 1999. godine zaigrali RollerCoaster Tycoon, simulaciju u kojoj gradite svoj zabavni park s raznim atrakcijama i zatim ga pokušavate uspješno voditi, sigurno se sjećaju naprava koje su pokušali napraviti koje bi se raspadale, panike gostiju koji su zbog toga bježali ili jednostavno njihovo nezadovoljstvo hranom i sanitarnim čvorovima. Nije bilo lako uspješno voditi takav biznis.



Serijal je nakon toga dobio nekoliko nastavaka, a posljednji naziva RollerCoaster Tycoon World je, blago rečeno, razočarao igrače. Svima onima koji su htjeli vidjeti što taj serijal simulacija nudi su veterani sugerirali da igraju prve dvije ili tri igre koje su izašle, a sada je to moguće napraviti putem Steama i u obliku reizdanja.



RollerCoaster Tycoon Classic izašao je jučer na Valveovom servisu i obuhvaća prvu i drugu igru u serijalu, a zapravo se radi o portu za mobilne uređaje koji je sad pronašao svoj put do PC-a. Igrači koji su isprobali ovu verziju kažu da je zasad bolje držati se originala koji su također dostupni na Steamu i to po jeftinijoj cijeni.



Ako sami želite vidjeti o čemu se radi, posjetite ili stranicu na Steamu ili službene stranice koje opisuju zašto bi ova verzija trebala biti bolja od one stare, a možete i pogledati kratak trailer da vidite kako to izgleda u pokretu.