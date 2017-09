SteamWorld Dig 2 ima datum izlaska

Nastavak na šarmantu akcijsku avanturu s elementima metroidvanie u kojoj se uglavnom bavite kopanjem stiže krajem rujna

Razvojni tim Image & Form od 2010. godine stvara igre smještene u svijetu kojeg su nazvali SteamWorld. Do sada ih je izašlo tri, no prva bitnija bila je SteamWorld Dig koja je izašla prije četiri godine najprije za PC i 3DS, a zatim su uslijedile verzije za PS4, Vitu, Wii U i Xbox One.



Radilo se o kombinacije akcijske avanture, platformera i metroidvanie u kojoj su igrači upravljali robotom Rustyjem kojemu je cilj bio iskopati područje ispod malog gradića. Igra se igračima dopala, no sljedeći projekt smješten u tom svijetu bio je dosta drugačiji. Ipak, razvojni je tim uvidio kako su ljubitelji originala dovoljno zainteresirani za nastavak.



SteamWorld Dig 2 ima istu premisu, no drugu protagonisticu imena Dorothy koju ste susreli ako ste igrali original. Image & Form kaže kako će ova igra biti puno opsežnija i kako će za njeno prelaženje trebati dosta više vremena. Kopanje i traženje bogatstava započinje najprije na Nintendovom Switchu, 21. rujna, a šest dana nakon toga će u dubine moći uskočiti vlasnici PlayStationa 4 i Vite.



Verzija za PC još nema točan datum izlaska, no razvojni je tim rekao kako će biti dostupna "nekoliko dana nakon one za Switch". Ispod teksta možete pogledati najnoviji trailer, a još neke detalje pronaći na službenim stranicama.