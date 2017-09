SteamWorld Dig besplatan putem Origina

Nakon što su objavili datum izlaska nastavka, Image & Form je odlučio putem Origina zajedno s EA-jem besplatno podijeliti ovaj platformer

Platformer koji u glavnoj ulozi ima robota Rustyja koji dolazi u gradić riješiti probleme kopanjem i traženjem vrijednih resursa, SteamWorld Dig, izašao je prije nešto manje od četiri godine. Razvojni tim Image & Form je jučer objavio datum izlaska za nastavak, a danas je stigla vijest kako svi zainteresirani igrači mogu preuzeti igru putem Origina.



EA ovim potezom i dalje proširuje svoju On The House ponudu koja je do sada igračima pružila dobra iskustva besplatno, a SteamWorld Dig se tu lijepo uklapa. Ako želite dodati ovu šarenu i zabavnu igru u svoju kolekciju morate samo imati otvoren korisnički račun na Originu i zaputiti se na ove stranice ili ga direktno dodati putem Origin klijenta.



Ne zna se do kada točno ova ponuda vrijedi, pa ako želite usrećiti mještane starog gradića, pronaći svakakva blaga i poraziti zločeste neprijatelje odradite besplatno preuzimanje što prije. Više detalja o originalu možete pročitati i na stranicama na Steamu, a ovo može biti i dobra priprema za SteamWorld Dig 2 koji krajem mjeseca najprije stiže na Nintendov Switch i Sonyjeve konzole, te nedugo nakon toga i na PC.