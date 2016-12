Stigla besplatna nadogradnja za Mafiu 3

Mafia 3 je osvježena sa novim Racing modom igre, novim vozilima i drugim veseljima u velikoj besplatnoj nadogradnji.

2K Games je objavio novu besplatnu nadogradnju za Mafiu 3. Novi DLC poseban fokus stavlja na vozila u igri, i to kroz dodatak novih opcija prilagodbe automobila, te novi Racing mod igre.

Upravo su dodatne opcije prilagodbe automobila vlastitom ukusu bile na samom vrhu zahtjeva igrača, a ekipa iz 2K Gamesa objašnjava da su stoga dodali 10 novih predložaka za prilagodbu. Vrijedi napomenuti da je šest novih predložaka moguće otključati kroz normalnu igru Mafie 3, dok tri postaju dostupna tek po kupnji DLC-a Family Kick-Back. Poslijednji novitet je novi automobil, Griffin Marauder.



Druga okosnica nove nadogradnje Mafie 3 je novi Racing mod, koji krije 12 različitih utrka koje je moguće otvoriti nakon razgovora sa čelnicima zločinačkih obitelji New Bordeauxa. Uz to, novi DLC krije i nove odore maštovitih naziva On the Prowl, The Classico i Bad, Bad Mr. Burke, te novi Duca revolver.

Novi automobil - Griffin Marauder2K Games je ujedno najavio da trenutno nastavljaju s radovima na idućim besplatnim nadogradnjama za Mafiu 3, ali i na opsežnim ekspanzijama koje će trebati platiti. Jedna od novih ekspanzija će oslanjati na rat u Vijetnamu, a druga na seriju tajanstvenih ritualističkih žrtvovanja, no dodatni detalji tek slijede.