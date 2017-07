Stiže Total War Saga

Iako kažu da se rat nikad ne mijenja, Total War Saga obećaje nešto sasvim novo, što će oduševiti ljubitelje Total War igara

Creative Assembly odlučili su napraviti nešto novo svojim Total War igrama, i dovesti ih u novu eru. Nazivaju to sasvim novom klasom Total Wara, i daju mu ime Total War Saga.

Ideja je da to budu samostalni spin-offi njihovih slavnih povijesnih strategija, slično onome što smo već vidjeli u Fall of the Samurai.

Poseban naglasak stavljaju i na to da se tu neće raditi o mini igrama, nego da će to opet biti epske sandbox Total War igre na koje su igrači već navikli.

Pravo otkrivenje najavljuju za nekoliko mjeseci, kad bismo trebali i vidjeti što to točno imaju na umu, no najavili su da bi to trebao biti duhovni nasljednik Total War: Rome II. Sve je tu još prilično mutno i tajnovito, no sasvim dovoljno da nas zaintrigira!