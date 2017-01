Što možete očekivati od For Honor bete

Zatvoreno beta testiranje nove Ubisoftove igre započinje sljedećeg tjedna, a razvojni je tim objavio što će igrači sve moći isprobati

For Honor je novi IP iz Ubisofta u kojem igrači upravljaju raznim ratnicima i bore se prsa o prsa. Igra je najavljena na sajmu E3 prije dvije godine, a do sada je održano nekoliko krugova beta testiranja. Posljednja zatvorena beta održat će se sljedećeg tjedna, a Ubisoft je objavio što će igrači ovog puta moći testirati.



Beta će trajati četiri dana i imat će čak dvanaest heroja iz tri frakcije koje se nalaze u igri - vitezi, Vikinzi i Samuraji. Nakon odabira heroja, igrači će se moći nadmetati u tri od pet modova koji će biti dostupni u konačnoj verziji, a oni su Dominion 4v4, Brawl 2v2 i Duel 1v1. Makljaže će se odvijati na šest različitih mapa, a igrači će po prvi put moći isprobati Faction War - neprestani rat koji je premisa same igre i u kojem sudjeluju igrači na sve tri platforme istovremeno.



Uz ove detalje, Ubisoft je pripremio i novo "digitalno iskustvo" kojeg su nazvali SCARS i koje služi za bolje upoznavanje heroja unutar igre. Ako želite vidjeti kako to izgleda posjetite ove stranice, a za potencijalno sudjelovanje u zatvorenoj beti možete ostaviti svoje podatke na ovim stranicama i nadati se da ćete dobiti pozivnicu. Beta započinje 26. siječnja i održava se na PC-u, Xboxu One i PlayStationu 4, dok konačna verzija igre stiže na sve tri platforme 14. veljače.