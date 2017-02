Stoic osigurao sredstva za razvoj Banner Sage 3

Tjedan dana nakon pokretanja Kickstarter kampanje za prikupljanje sredstava za razvoj posljednje igre u ovoj trilogiji Stoic je stigao do cilja

Banner Saga 3 definitivno stiže, objavio je razvojni tim Stoic putem vijesti na Kickstarteru. Prije tjedan dana pokrenuli su kampanju u kojoj su tražili 200 tisuća američkih dolara za završetak priče u toj kombinaciji strategije, RPG-a i zanimljive priče temeljene na nordijskoj mitologiji.



Prva igra također je najprije bila na Kickstarteru, ali zbog njenog uspjeha Stoic nije imao potrebu smišljati kampanju za nastavak. Zbog toga su igrači pomalo i zaboravili na njega, pa je Banner Saga 2 imala dosta lošije prodajne rezultate. To je bio glavni razlog za novo okretanje crowdfundingu, a sudeći prema rezultatu ima igrača koji su i dalje zainteresirani za ovu trilogiju.



Sada kad mogu odahnuti, članovi tima su počeli razmatrati dodatne ciljeve. Prvi spada pod nešto što je zajednica već duže vremena tražila, a to je mogućnost upravljanja rasom Dredge. Zasad imaju samo prototip, a ako dođu do 250 tisuća američkih dolara, ubacit će ih u igru. Vjerujemo da će im to i uspjeti, budući da kampanja traje još 35 dana. Ako želite doprinijeti, zaputite se ovdje, a kako biste osigurali kopiju morate platiti minimalno 20 američkih dolara.