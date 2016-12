Styx: Shards of Darkness u ožujku

Nasljednik solidnog Styxa dolazi za par mjeseci, a svoj primjerak možete rezervirati od jučer uz manji popust

Izdavačka kuća Focus Home Interactive je otvorila predbilježbe za Styx: Shards of Darkness i objavila kako spomenuti naslov stiže na tržište u ožujku iduće godine.

Styx: Shards of Darkness je nastavak Styx: Master of Shadowsa u kojem će naš hladnokrvni goblin dobiti novi set alata i sposobnosti kako bi eliminirao protivnike i došao do cilja, a iste će moći koristiti na tri nove lokacije.

Kako kažu autori, premda stealth mehanika i dalje čini osnovu, glavni lik će imati glađe pokrete i nove sposobnosti veranja, te biti uključen u bogatu priču uz opcionalne sporedne zadatke.

Usporedo s pokretanjem predbilježbi koje putem Steama donose i nešto nižu cijenu, objavljen je i novi promotivni video kojeg možete pogledati u nastavku.