Super Meat Boy Forever dobio okvirni datum izlaska

Team Meat je konačno odlučio podijeliti više detalja o nastavku na veoma popularan, ali zloglasno težak platformer

Polovica razvojnog tima Team Meat, Edmund McMillen, je nakon konačnog izlaska platformera Super Meat Boy prije više od sedam godina odlučio svoje vrijeme posvetiti raznim drugim projektima. Prvo se bacio na The Binding of Isaac, a zatim je s drugom polovicom koja je zadužena za programiranje, čovjek imena Tommy Refenes, trebao izdati Mewgenics. Taj je projekt stavljen na stranu, a prije par godina su počele kružiti informacije o nastavku na taj platformer koji ih je proslavio.



Nazvali su ga Super Meat Boy Forever, jer je po njihovom skromnom mišljenju Super Meat Boy 2 previše dosadno ime, no nisu htjeli dijeliti mnogo detalja o igri. Znalo se da će biti "endless runner", odnosno da će mesni dječak neprestano trčati prema desnoj strani ekrana, a vi ćete ga usmjeravati s dvije tipke. Taj dio koncepta je ostao, ali je sada Team Meat objavio i neke druge detalje - priču, kada igra stiže i na koje platforme.



Meat Boy i djevojka koju je od zločestog Dr. Fetusa spašavao cijelu prvu igru, Bandage Girl, sada imaju dijete koje se zove Nugget. No, gospodin Fetus je i dalje zločest i bezobrazan, pa je tako sretan novi par ostao bez djeteta. Kreće akcija spašavanja po "dinamički stvorenim levelima koji su temeljeni na težini". Svaki put kad pređete neki level on se pretvara u njegovu težu verziju, a u odnosu na original, Meat Boy i Bandage Girl sada mogu napadati neprijatelje.



Glavna promjena je ipak količina tipki koje ćete koristiti za upravljanje herojima - samo dvije koje ćete koristiti za skakanje, napad u skoku, bacanje i klizanje. Dvojac tvrdi da time igra ne postaje nimalo lakša, te da ćete opet umirati puno. Super Meat Boy Forever je u izradi za PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS i Android, a trebali bi početi trčati prije početka ljeta 2018. godine. Team Meat je pripremio novi trailer koje možete pogledati ispod teksta, a sve druge detalje koje su objavili možete proučiti na službenim stranicama.