The Banner Saga 3 na Kickstarteru

Stoic Studios se za razvoj trećeg nastavka serijala The Banner Saga odlučio još jednom osloniti na Kickstarter

Nezavisna razvojna kuća Stoic Studios je pokrenula Kickstarter kampanju za razvoj trećeg nastavka turn-based serijala The Banner Saga. Sudeći po Stoicu, The Banner Saga 3 će biti završno poglavlje serijala inspiriranog vikinškom kulturom, a cilj im je stvoriti dostojan i klimaktičan zaključak trilogije.

Za razvoj The Banner Sage 3 se traži iznos od 200 tisuća dolara, s tim da će dio dodatnog budžeta biti osiguran kroz sredstva Stoic Studiosa. Osnivač John Waters je poručio da se ponose nezavisnim statusom, te da će se još jednom osloniti Kickstarter ne bi li mogli izraditi dodatne značajke koje su izvan opsega trenutnog budžeta.



The Banner Saga 3 je u pripremi za PC i Mac, a kao i prethodni nastavci odlikovati će se rukom crtanom grafikom i animacijama. Stoic Studios je potvrdio da će za glazbu još jednom angažirati skladatelja Austina Wintorya, dok ostali ambiciozniji planovi uglavnom ovise o konačnom uspjehu Kickstarter kampanje.