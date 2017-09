The Chinese Room zatvara vrata

The Chinese Room, nagrađivani razvojni studio poznat po naslovima kao što su Dear Esther i Everybody's Gone to the Rapture se zatvara

Vodstvo razvojne kuće The Chinese Room je poručilo da su barem privremeno primorani raspustiti zaposlene i zatvoriti studio. Dan Pinchbeck i Jessica Curry su otkrili da su se troškovi vođenja razvojnog studija pokazali previsokima za opstanak. The Chinese Room je kao nezavisna razvojna kuća radio pod financijskim teretom od između 35 i 45 tisuća funti mjesečno i to sa 11 do 12 zaposlenika. To se na kraju pokazalo kao prevelik zalogaj za osnivače studija.

The Chinese Room u punom sastavuThe Chinese Room se nije proslavio tipično komercijalno uspješnim žanrovima već je svoj trag ostavio u svijetu "walking simulatora", odnosno više ili manje interaktivnih priča, žanru igara gdje je gameplay sveden na šetanje po svijetu i ekspoziciju kroz istraživanje tragova. Prvi hit im je bio Dear Esther, a potom su istim putem nastavili i sa naslovom Everybody's Gone to the Rapture. Dan Pinchbeck je nedugo zatim otkrio da im je cilj pivotirati na ambicioznije i profitabilnije projekte, no očigledno je ta odluka naposlijetku donesena prekasno.

Everybody's Gone to the RaptureUsprkos komercijalnom neuspjehu, The Chinese Room nije ostao bez ikakvih priznanja. Perjanica uspjeha su im tri osvojene BAFTA Games Awards nagrade za audio produkciju na Everybody's Gone to the Rapture, no osvojili su i čitav niz nagrada za projekt Dear Esther. S druge strane, Dear Esther je prodan u nešto više od 50 tisuća primjeraka, dok prodajni rezultati za Everybody's Gone to the Rapture nisu poznati. Sudeći po podacima sa portala Steamspy, preko Steama je prodano između 25 i 30 tisuća primjeraka igre dok prodajni rezultati na PlayStationu 4 nisu poznati.