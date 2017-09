The Division besplatan za igranje ovog vikenda

Ubisoft PC igračima za ovaj vikend priprema besplatno isprobavanje svoje post-apokaliptične pucačine iz trećeg lica

Unatoč tome što The Division nema više toliko aktivnu bazu igrača, razvojni tim Massive Entertainment i Ubisoft nisu odustali od projekta. Igra stalno dobiva besplatne nadogradnje, a posljednji je DLC izašao krajem veljače ove godine.



Ovog tjedna svi zainteresirani igrači na PC-u mogu besplatno preuzeti i zaigrati osnovnu igru te uložiti koliko god sati žele dok promocija traje. Oni igrači koji nisu nikad zaigrali igru već od danas mogu početi s preloadom, dok će u snijegom pokriveni i opustošeni New York moći ući 14. rujna, odnosno u četvrtak u 19 sati po lokalnome vremenu.



Uz besplatan vikend naravno stižu i popusti, pa ako želite kupiti igru moći ćete jeftinije platiti običnu, kao i Gold verziju igre. Ponuda će vrijediti do 17. rujna u 10 sati po lokalnome vremenu, pa ako želite vidjeti kako možete sudjelovati zaputite se na ove stranice gdje se nalaze upute.



Ubisoft je nedavno najavio veliku besplatnu nadogradnju pod brojem 1.8 i imena Resistance koju će svi vlasnici moći preuzeti ove jeseni, a obećali su kako će više informacija objaviti uskoro. Ako želite biti u toku, možete pratiti službene stranice.