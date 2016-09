The Division - testni server stiže 26. rujna

Testni server Ubisoftovog hita The Division će krajem mjeseca zaživjeti na PC-u. Trenutno se radi i na podršci za konzole

Ubisoft je najavio da će Public Test Server za Tom Clancy's The Division zaživjeti već 26. rujna. Sudeći po predstavnicima Ubisofta, testni server će sadržavati verziju igre na kojoj će nove nadogradnje biti moguće isprobati prije službenog izlaska. Naravno, cilj je skupljanje povratnih informacija, te lakša i učinkovitija evaluacija budućih sadržaja.



Sam testni server je isprva trebao zaživjeti 13. rujna, no u Ubisoftu su se odlučili na odgodu u zadnji tren zbog nekolicine nenadanih tehničkih problema. The Division PTS je trenutno dostupan isključivo na PC-u, s tim da se užurbano radi i na podršci za PlayStation 4 i Xbox One. U Ubisoftu upozoravaju da će svi koji se odluče sudjelovati u testiranju novih sadržaja morati ponovno preuzeti čitav klijent igre, kompatibilan sa novim testnim serverom.

Usprkos tome, potvrđeno je da se na PTS prenose svi likovi iz službenog izdanja igre. Naravno, budući da se radi o serveru namijenjenom za testiranje, Ubisoft podsjeća igrače da mogu očekivati brojne tehničke probleme, te da čitava stvar nije namijenjena uživanju u igri, već temeljitom testiranju novih sadržaja, čak i onih koji eventualno neće završiti u službenom izdanju igre.



The Division će krajem godine biti osvježen sa novim DLC-om Survival, a dodatne detalje o budućim planovima za nadogradnje možemo očekivati tokom 2017. godine, nakon izlaska ekspanzije The Last Stand.