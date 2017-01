The Flame in the Flood uskoro na PlayStationu 4

Igrači u ovoj lijepoj survival avanturi uživaju na PC-u i Xboxu One već gotovo godinu dana, a uskoro će to moći napraviti i oni koji igraju na PS-u 4

The Flame in the Flood je nakon uspješne Kickstarter kampanje najprije u alfa verziji došao do onih igrača koji su projektu pružili financijsku podršku. Zatim se nešto više od pola godine nalazila u Steamovom Early Access programu, a konačna verzija izašla je krajem veljače prošle godine.



Razvojni tim The Molasses Flood je početkom prosinca objavio kako rade na PlayStation 4 verziji, a sada je stigla vijest kako će ona biti dostupna za dva tjedna. Punog imena The Flame in the Flood: Complete Edition i dalje prati djevojku i njenog psa u pokušaju preživanja u divljini, a uz to ima neka poboljšanja na području gameplayja, komentar režisera, avatare i nešto što se zove "Dynamic Theme".



Curve Digital je preuzeo izdavanje PlayStation 4 verzije, a uz objavu datuma koji glasi 17. siječnja, stigao je i novi trailer kojeg možete pogledati ispod teksta. Ako vas zanima kako točno The Flame in the Flood izgleda i što sve u igri možete raditi, posjetite službene stranice.