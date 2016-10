The Last Guardian pozlaćen

Novi projekt autora Icoa i Shadow of the Colossusa nakon nebrojenih odgoda ipak korak bliže igračima

Mislili smo da je riječ o neslanoj šali nalik na razvojni ciklus Duke Nukem Forevera, no The Last Guardian je ipak dobio svoju pozlaćenu verziju, odnosno poslan je na umnažanje.

Spomenuti naslov je najavljen kao ekskluziva za PlayStation 3 prije sedam godina, no uz vječne odgode je naknadno objavljeno da će se pojaviti na mlađem izdanku Sonyjeve konzole.

Na igri rade genDESIGN i SIE Japan Studios predvođeni Fumitom Uedom, autorom sada već legendarnih naslova Ico i Shadow of the Colossus zbog čega je i The Last Guardian mnogima zapeo za oko.

Igra prati dječaka Tricoa koji se zbližava s bićem nalik na divovsku mutaciju štakora i ptice, te manipulira njime kako bi uspješno priveo kraju ovu avanturu. Obzirom da je igra dobila svoj finalni oblik, možemo ponoviti kako izlazi 6. prosinca i baš nas zanima hoće li oduševiti igrače kao ranije spomenuti naslovi.