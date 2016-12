The Last Guardian stigao na PS4

Vjerni fanovi Icoa i Shadow of the Colossusa su napokon dočekali izlazak višestruko odgađanog The Last Guardiana

The Last Guardian je igra koju vlasnici PlayStationa nestrpljivo čekaju već sedam godina, dok je rad na istoj započet dvije godine ranije. Velika fama oko The Last Guardiana se podigla nakon što je igra prezentirana na sajmu E3, te je objavljeno kako na njoj radi Team Ico predvođen Fumitom Uedom, tvorcem legendarnih naslova Ico i Shadow of the Colossus. Uglavnom, čekanju je nakon brojni odgoda došao kraj i The Last Guardian je jučer stigao na PlayStation 4, te je odmah popraćen kritikama struke koja mu je trenutno dodijelila prosječnu ocjenu od 83 posto. Sama igrivost nas stavlja u ulogu dječaka koji prijateljuje s neobičnim krilatim mišem divovskih dimenzija, te je njime potrebno manipulirati primjerice pomoću hrane kako bi obavio određene radnje. Mnogi će The Last Guardianu zamjeriti prilično slabu grafiku koja definitivno nije primjerena današnjim standardima, no očito je igrivost ta koja podiže ovaj naslov iznad prosjeka.