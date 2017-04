The Long Dark uskoro dobiva priču?

Igra u kojoj nastojite preživjeti hladne uvjete u zabiti Kanade dugo se nalazi u Early Accessu, a uskoro bi mogla dobiti ono što igrači nestrpljivo čekaju

Survival igra The Long Dark nalazi se na u Early Access programu od kraja rujna 2014. godine, a razvojni tim Hinterland još uvijek nije gotov s radom an njoj. Od tada je doživjela mnoge promjene i dobila solidan broj nadogradnji, ali ono što igrači čekaju je priča za koju je trailer izdan krajem 2015. godine.



Sada je glavni čovjek Hinterlanda, Raphael van Lierop, u objavi napisao što se događa s tim dijelom igre: "Prošla godina bila je izazovna i za mene i za Hinterland. Započeli smo godinu s planom izdavanja Story moda prošlog proljeća, ali nije mi se svidjelo u kakvom je stanju bila igra zbog kompromisa koje mislim da smo morali raditi."



Nastavio je s time da je svjestan da igrači nakon toliko čekanja žele nešto što će ispuniti njihova očekivanja, a kako bi izdali tako nešto treba im još vremena. Velik dio tima radi upravo na tom dijelu igre, dok drugi nastavljaju s izradom sandbox sadržaja za one kojima je taj dio bitniji.



Tim je pripremio stranice na koje je stavio brojač koji trenutno kaže "21 dan, 19 sati, 53 minute", a vjerujemo da će tada otkriti više detalja o Story modu, kao i o novoj nadogradnji koja stiže. Ako vas igra zanima, bacite oko na Steam ili na službene stranice.