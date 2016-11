The Sims 4: City Living dostupan za igranje

EA i Maxis pripremili su treću veliku ekspanziju za svoju popularnu igru simulacije života koja virtualne čovječuljke vodi na novu lokaciju

City Living ime je treće ekspanzije za The Sims 4 koju su mnogi igrači te igre s nestrpljenjem čekali jer je posljednja velika ekspanzija, Get Together, izašla prije gotovo godinu dana. Sada ljubitelji ovog serijala mogu svoje Simljane preseliti u grad San Myshuno koji naravno pruža nove mogućnosti za njihove virtualne živote.



Grad je podijeljen u četiri različita kvarta koji sada imaju apartmane, naporne susjede i stanodavce. Uz to ubačene su nove karijere poput političara, kritičara i društvenih mreža, a među novim mjestima koje možete posjećivati nalaze se karaoke bar, Geek Con, Spice i Romance Festival.



The Sims 4: City Living dostupan je za igranje na računalima, a prodaje se po cijeni od 39,99 eura putem Origina. Za igranje ekspanzije treba vam naravno i osnovna igra koja se trenutno nalazi na popustu, pa će vas koštati jednako kao i sama ekspanzija - 39,99 eura. Ako se želite više informirati o ekspanziji i samoj igri posjetite službene stranice, a ako ste Origin Access pretplatnik ili ćete to tek postati možete isprobati Simse 4 u trajanju od 48 sati.