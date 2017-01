The Surge izlazi u svibnju

Deck 13 je potvrdio da futuristički akcijski RPG The Surge u svibnju ove godine stiže na PC, PlayStation 4 i Xbox One

Tvorci Lords of the Fallena iz Deck 13 Interactivea su otkrili da će novi akcijski RPG The Surge u prodaju biti pušten u svibnju. Uz potvrdu okvirnog datuma izlaska, Deck 13 je objavio novi trailer za The Surge u kojemu su otkrili kako izgleda loš dan u uredu za protagonista Warrena.



Tek zaposlen kao radnik u korporaciji CREO, Warren se već prvog dana suočava sa katastrofom tokom rutinske operacije. Radi se o tek prvom u nizu nevjerojatnih događaja koji će prostore CREO-a pretvoriti u pravu noćnu moru prepunu poludjelih robota i zaposlenika sa sprženim implantatima. Najveća prijetnja će ipak biti tajanstvena umjetna inteligencija kojoj je glavni cilj pokopati Warrena.

The Surge je u pripremi za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Dok temeljne mehanike vuče iz Lords of the Fallena (koji sam inspiraciju crpi iz Dark Soulsa), The Surge se ističe po futurističkoj estetici u kojoj vlada kibernetika i napredne tehnologije. Sudeći po dosadašnjim najavama iz Deck 13 Interactivea, jedna od inspiracija The Surgea je poznati serijal Dead Space.