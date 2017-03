The Walking Dead: A New Frontier nastavlja se krajem mjeseca

Treća epizoda treće sezone Telltaleove adaptacije The Walking Deada bit će objavljena idućeg utorka; dobili smo novi trailer

Kad je krajem prosinca Telltale Games novu sezonu svoje adaptacije The Walking Deada, nazvanu The Walking Dead: A New Frontier, otvorio dvjema epizodama mnogi su pomislili kako će sezona biti zaključena mnogo brže nego ostale. Sada, više od tri mjeseca kasnije jasno je da tome neće biti tako. Treća epizoda još uvijek nije objavljena, no barem smo dobili informaciju o tome kada će biti.

Epizoda naziva Above the Law bit će objavljena idućeg utorka, 28. ožujka, za sve platforme i nastavit će priču o Javieru koji se muči održati ravnotežu u odnosu s ljudima s kojima je preživljavao i nanovo pronađenom pravom obitelji. Tenzije će, prema riječima razvojnog tima, biti teško „olabaviti“, što će utjecati i na Clementine.

Paralelno s datumom izlaska treće epizode Telltale je objavio i novi trailer koji možete pogledati ispod.

The Walking Dead: A New Frontier zaigrali smo u pripremi Buga 292 (03/17) te zaključili kako se radi o još hibridnijoj adaptaciji s kojom je Telltale dodatno zamutio razliku između onoga što igramo i onoga što gledamo na TV ekranima.