The Walking Dead tretnutno besplatan na Humbleu

Kao proslavu početka velike rasprodaje na svojim stranicama Humble je narednih 48 sati odlučio besplatno dijeliti ovu odličnu akcijsku avanturu

U Humble trgovini započela je rasprodaja imena End of Summer Sale u kojoj se našao poprilično velik broj igara na popustu. Ono što će mnogima biti najzanimljivije je da potpuno besplatno mogu preuzeti cijelu prvu sezonu Telltaleove verzije popularnog post-apokaliptičnog svijeta Roberta Kirkmana, The Walking Dead.



Ova je akcijska avantura izašla prije pet godina, a prva je sezona mnogim igračima bila i najbolja. Veza između glavnih likova Lee i Clementine, teške odluke koje morate donositi i posljedice koje nakon njih snosite imaju velik utjecaj nakon ove su igre postale ono što možete očekivati od svih Telltaleovih naslova.



The Walking Dead možete besplatno dodati u svoju kolekciju narednih 48 sati, pa se požurite ako još uvijek niste zaigrali ovu igru. Ostatak rasprodaje traje do 21. rujna u 19 sati po lokalnome vremenu, tako da možda pronađete još neku igru u koju želite uskočiti.