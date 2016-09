The Witness dostupan za Xbox One

Od jučer vlasnici Microsoftovog Xboxa One mogu zaigrati jednu od težih logičkih igara koja je izašla u posljednjih nekoliko godina

Projekt Jonathana Blowa, tvorca indie hita Braid, na kojem je radio sedam godina izašao je krajem siječnja ove godine. The Witness je donekle podijelio kritičare i igrače, ali većina se slaže kako se radi o odličnoj logičkoj igri u kojoj za najveće zadovoljstvo morate tražiti skrivene detalje na lijepom otoku.



The Witness su do sada mogli odigrati PC igrači i vlasnici PlayStationa 4, a nakon malo više od pola godine ekipi se pridružuju i vlasnici Microsoftove najnovije konzole, Xbox One.



Igra vas stavlja na usamljeni, napušteni otok po kojem su raštrkane razne mozgalice u nekoliko predjela. Svaki ima svoja pravila koja ćete morati shvatiti kroz progresivno teže logičke zadatke. Ako niste još zaigrali igru, a posjedujete Xbox One možete se zaputiti u Microsoftovu trgovinu gdje će The Witness spremno zgrabiti vaše moždane stanice i natjerati vas na razmišljanje.