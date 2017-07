Titanfall 2 - uskoro novi DLC

Respawn je otkrio da su premašili impresivnu brojku od milijun aktivnih mjesečnih korisnika Titanfalla 2. Novi DLC stiže već 27. lipnja.

Respawn je otkrio detalje o šestom DLC-u za FPS Titanfall 2. Novi sadržaji stižu već 27. lipnja i to kroz besplatni DLC nazvan The War Games. Osim nove mape nazvane War Games, tu je i nova mapa za Live Fire mod igre imena Traffic, novi Execution Shadow Boxing, te drugi dodaci kao što je treće polje za opremu oružja, dodatak Titan Brawl moda u permanentnu listu modova igre, privremeno otvaranje moda Free Agents, te čitav niz rebalansa i drugih tehničkih preinaka.

Osim podataka o sadržajima idućeg DLC-a, Respawn je otkrio nešto detalja o uspjehu Titanfalla 2. Sudeći po novim informacijama, Titanfall i Titanfall 2 je do sada zaigralo gotovo 20 milijuna osoba, a sama franšiza je time opravdala i daljnju podršku razvojne ekipe. Titanfall 2 trenutno broji vrlo solidnu brojku od čak milijun aktivnih mjesečnih korisnika. Naravno, novi DLC paketi su već u pripremi, a idućega možemo očekivati već u srpnju.