TMNT: Mutants in Manhattan povučen iz prodaje

Posljednje "nindža kornjače" se nisu nimalo proslavile, a povlačenje iz prodaje je samo dodatni čavao na njihovom lijesu

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan je objavljen krajem svibnja prošle godine za PlayStation 3, PlayStation 4, Windows PC, Xbox 360 i Xbox One, no početkom tjedna je ispario iz ponude digitalnih dućana.

Konkretno, spomenuti naslov više ne možete kupiti sa PlayStation Storea, Steama, Xbox Games Storea, Humble Storea i Amazona, iako su klasična izdanja na Amazonu još uvijek dostupna.

Riječ je o akcijskom naslovu koji je nakon izlaska mahom dobivao negativne kritike, te prosječna ocjena ovisno o platformama jedva premašuje 50 posto.

Iako Activision na upite novinara još uvijek mudro šuti, izgledno je da su upravo slabe kritike i loši poslovni rezultati glavni razlog povlačenja iz prodaje.