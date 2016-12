Torment: Tides of Numenera dobio datum izlaska

Novi RPG inXile Entertainmenta koji se u Early Accessu nalazi od kraja siječnja ove godine izaći će za nešto više od dva mjeseca

Torment: Tides of Numenera imao je veoma uspješnu Kickstarter kampanju prikupivši gotovo 4,2 milijuna američkih dolara za razvoj. Kampanja je završila početkom travnja 2013. godine, a prvi plan je bio da će igra izaći krajem 2014. godine. To se očito nije dogodilo, pa je zbog toga, kao i prijašnjeg iskustva s Wastelandom 2 razvojni tim izdao igru u Early Access obliku.



Razvojni tim inXile Entertainment je nakon gotovo godine dana odlučio odrediti konačan datum izlaska svojeg RPG-a koji glasi 28. veljače 2017. godine za PC, Xbox One i PlayStation 4. Obavijest je stigla putem Kickstarter stranice, a u njoj još stoji da će svi oni koji su aktivirali svoje ključeve na Steamu automatski dobiti konačnu verziju kada ona postane dostupna, dok će verzije bez DRM-a na GOG-u početi dijeliti čim ona postane dostupna.



Za distribuiranje fizičkih nagrada zadužen je Techland (Dying Light, Dead Island), ali zasad nema još točnog datuma kada će ih početi slati. Za kraj stoji kako unatoč određenom datumu izlaska tim ima još posla s poliranjem i poboljšavanjem iskustva kako bi igrači bili zadovoljni kad igra stigne u svojoj konačnoj verziji. Više detalja možete pronaći na službenim stranicama, a ako želite, već sada na Steamu možete nabaviti Early Access verziju igre za 44,99 eura.