Torment: Tides of Numenera dobio nadogradnju

inXile Entertainment prikupio je povratne informacije od igrača nakon izlaska svojeg RPG-a i sada su izdali zakrpu u kojoj rješavaju neke probleme

Nakon što je dva mjeseca proveo u Steamovom Early Access programu, Torment: Tides of Numenera izašao je u konačnoj verziji posljednjeg dana u veljači ove godine. Igrači i kritičari bili su podijeljeni oko same igre, a inXile Entertainment dobio je mnoge povratne informacije o bugovima koje kažu da su sada uglavnom ispravili.



"Od izlaska Torment: Tides of Numenere neprestano smo radili kako bi riješili bugove koje su nam članovi zajednice i medija prijavili. Sretni smo što možemo objaviti da smo ih većinu uklonili i dodatno optimizirali igru na svim platformama, zbog čega sam siguran da će naši fanovi još više uživati u igri", rekao je predsjednik inXilea, Brian Fargo.



Među najbitnijim promjenama razvojni tim ističe uklanjanje smrzavanja koje se često pojavljivalo u raznim situacijama, neke optimizacije performansi, opisi za iteme, pratioci koji više neće imati problema s pričanjem, nadogradnja "crisis" sustava te poboljšano kretanje vašeg lika i umjetne inteligencije.



Nadogradnja je dostupna za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a cijeli popis promjena možete pročitati na službenim stranicama, dok ćete ispod teksta pronaći kratak video s porukom člana razvojnog tima, Colin McComba.