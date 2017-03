Torment: Tides of Numenera izašao iz Early Accessa

Novi RPG inXile Entertainmenta koji je imao izuzetno uspješnu Kickstarter kampanju je nakon mjesec dana Early Accessa dobio konačnu verziju

Danas je veliki dan za ljubitelje starinskih RPG-ova, ako je vjerovati inXile Enteratainmentu. Oni i Techland Publishing su danas zajedno objavili kako je Torment: Tides of Numenera, nakon par godina razvoja i kratkog razdoblja u Valveovom Early Access programu dostupan za igranje.



Ovaj spiritualni nastavak na kultni Planescape: Torment istražuje teme poput napuštanja, čežnje i onoga što ostavljamo iza sebe nakon što napustimo svijet. Radnja se odvija na našem jedinom planetu milijardu godina u budućnosti, a igrači će iskusiti priču u kojoj će donositi važne odluke koje imaju veoma značajne posljedice čime svaki prelazak postaje jedinstven.



Neki su kritičari već dali svoje ocjene, a trenutna prosječna ocjena je veoma dobrih 82/100. Igrači na Steamu također su dali svoja mišljenja te je od 251 recenzije njih 81 posto pozitivnih, što se podudara i s ovim drugim ocjenama. Ako želite zaigrati igru, možete to napraviti na računalima, PlayStationu 4 i Xboxu One. InXile je kao proslavu izlaska objavio i novi trailer, dok sve druge informacije možete pronaći na službenim stranicama.