Total War: Warhammer nadograđen novim sadržajima

Uz besplatni dodatak Wurrzag, igračima se nudi i DLC The King and the Warlord s dva nova zapovjednika i pripadajućim frakcijama

SEGA i Creative Assembly nastavljaju s planiranim objavljivanjem novih nadogradnji za odlični strateški naslov Total War: Warhammer koji se pojavio u svibnju ove godine. Novi DLC nosi naziv The King and the Warlord, te predstavlja nove zapovjednike zajedno s njihovim legijama, točnije kralja Belegara Ironhammera kao predvodnika klana Angrund, te goblina Skarsnika kojeg slijedi klan Crooked Moona. Uz spomenute glavne vođe, The King and the Warlord predstavlja novu seriju zadataka, te u svijet igre uvodi nove predmete i jedinice. Ovaj se dodatak putem Steama prodaje po cijeni od 7,49 eura, a usporedo s njim objavljen je i peti besplatni DLC u kojem se krije legendarni šaman zelenokožaca Wurrzag Da Great Green Prophet, predvodnik plemena Bloody Handz Svaage Orc.