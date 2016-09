Toy Odyssey: The Lost and The Found stiže idući tjedan

Ranije znan kao ToyQuest, ovaj platformer je trebao biti objavljen još prošle godine, no za dobru igru nikad nije kasno

Neovisna izdavačka kuća Digital Smash je najavila kako će 21. rujna u prodaju pustiti akcijski platformer Toy Odyssey: The Lost and The Found.

Spomenuti je ranije nosio naziv ToyQuest i zajednica je izglasala njegovo uvrštavanje na ponudu Steama tijekom kampanje na Steam Greenlightu, no koliko smo tijekom pisanja ove vijesti vidjeli, još uvijek nema svoje stranice u Valveovom dućanu.

Kako god bilo, Toy Odyssey: The Lost and The Found donosi neograničeni faktor ponovljivosti i proceduralno generiranje nivoa, preko 30.000 linija dijaloga za one koji traže smislenu priču, stotine oružja i nadogradnji, preko 300 vrsta neprijatelja i tako redom.

Toy Odyssey: The Lost and The Found će se osim na Steamu spomenutog datuma pojaviti i za Xbox One, dok će inačica za PlayStation 4 uslijediti nešto kasnije.