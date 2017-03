Travanjski Games With Gold predvodi Ryse: Son of Rome

Microsoft je objavio popis igara koje će igračima s aktivnom pretplatom na Xbox Live Gold biti dostupne u travnju – ponuda je sve samo ne loša

Microsoftov Larry Hryb na svom je službenom blogu tradicionalno za kraj mjeseca objavio popis igara koje će tijekom travnja bez dodatnih troškova postati dostupne u sklopu promocije Games With Gold. Kao i proteklih nekoliko mjeseci ponuda je sasvim solidna i mnogima će se pretplata na Xbox Live Gold još jednom isplatiti.

Krenimo od vlasnika Xboxa 360. Oni će u prvoj polovici mjeseca – od 1. do 15. travnja – dobiti vrlo dobar akcijski RPG Darksiders dok će ih u drugoj polovici mjeseca dočekati akcijska avantura Assassin's Creed Revelations. Ove će igre zahvaljujući backward kompatibilnosti biti dostupne i vlasnicima Xboxa One koji će dobiti i par igara samo za sebe.

Tijekom cijelog travnja vlasnici Xboxa One moći će preuzeti Crytekovu odličnu akcijsku igru Ryse: Son of Rome, dok će između 15. travnja i 15. svibnja moći preuzeti drugu sezonu Telltaleova The Walking Deada.