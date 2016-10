Treća epizoda Batmana dobila datum izlaska

Telltale je u novoj inačici Batman: Unmaskeda najavio datum izlaska treće epizode akcijske avanture s popularnim junakom

Izgleda kako je Telltale za svoju verziju Viteza tame odlučio izdavati novu epizodu svakog mjeseca. Prva je izašla početkom kolovoza, druga krajem rujna, a treća će biti dostupna od 25. listopada.



Ime treće epizode je New World Order, a u njoj će priča pratiti posljedice Penguinovog brutalnog napada i Batmana u pokušaju otkrivanja tko su točno Children of Arkham. Uz to će igrači otkriti nešto više o Selini Kyle, a Harvey Dent će doživjeti veliku promjenu.



Kao i prošla epizoda nova će najprije biti dostupna na PC-u, Xboxu One i PlayStationu 4, a za druge će se platforme Telltale izjasniti naknadno. Ispod teksta možete vidjeti što razvojni tim ima reći o novim događajima, a Batman: The Telltale Series za PC možete pronaći na Steamu, Humbleu i GOG-u.