Treću sezonu The Walking Deada pokrenut će dvije epizode

Suprotno uobičajenoj praksi, Telltale Games odlučio je novu sezonu svoje adaptacije The Walking Deada započeti parom istovremeno objavljenih epizoda

Vjerujemo da su svi fanovi Telltale Gamesovih epizodnih avantura već navikli na višetjedno čekanje novih epizoda, no čini se da ćemo s novom sezonom The Walking Deada ipak dobiti više nego inače. Naime, Telltale je ovog tjedna potvrdio da će treću sezonu The Walking Deada pokrenuti čak dvije nove epizode koje će se pojaviti istog dana – 20. prosinca.

Odluku o istovremenom izbacivanju dvije epizode nove sezone Telltale je donio kako bi snažnije privukao nove i stare igrače, ali i kako bi svim igračima omogućio da se bolje upoznaju i povežu s novim protagonistom Javierom. Ovaj će se tip pridružiti poznatoj Clementine, a prema riječima razvojnog tima predstavlja jednu od ključnih osoba u njenom životu.

Treća sezona The Walking Deada nazvana je A New Frontier i čini je uobičajenih pet epizoda. Kompletnu sezonu možete kupiti po cijeni od 20,69 eura na svim platformama, a ova će se cijena nakon izlaska prve epizode povisiti na 22,99 eura. Više informacija o igri dostupno je na službenom webu.