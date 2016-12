Turbine gasi Asheron's Call i Asheron's Call 2

Igrači Asheron's Calla i Asheron's Calla 2 imaju još mjesec dana za pozdravljanje s ekipom i igrama koje su igrali godinama

Ekipa Turbinea je nakon gotovo dvadeset godina održavanja odlučila ugasiti svoje dugovječne masovke Asheron's Call i Asheron's Call 2.

Prema planu, serveri spomenutih će biti stavljeni van funkcije 31. siječnja, a do tada je svim igračima omogućeno igranje postojećih sadržaja besplatno, no kreiranje novih računa je onemogućeno.

Autori kažu kako odluka nije bila laka i da će vjerojatno predstavljati razočaranje za mnoge fanove, no očito su navedeni MMO-i postali debelo neisplativi.

Osim što gase Asheron's Call i Asheron's Call 2, Turbine je objavio kako diže ruke od The Lord of the Rings Onlinea i Dungeons & Dragons Onlinea koje prepuštaju na brigu novom indie studiju Standing Stone Games.