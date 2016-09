Tvorci Alan Wakea se bacaju na multiplayer

Remedy je najavio blagi zaokret u razvoju. Uz single player su se po prvi puta odlučili uhvatiti u koštac s kreiranjem multiplayer iskustava

Finska razvojna kuća Remedy Entertainment je na službenom blogu najavili da su se odlučili preorijentirati na razvoj multiplayer igara. Sudeći po izjavi Sama Lakea i Mikaela Ksurinena, single player iskustva su im do sada uvijek bila u fokusu, no ujedno si žele postaviti potpuno nove izazove i proširiti dosadašnje elemente fokusa sa dodacima kooperativnog multiplayera. Novi multiplayer projekt (ili projekti) iz Remedya će se oslanjati na interno razvijeni engine Northlight, no dodatni detalji nisu poznati.

Alan Wake 2 je trenutno u pripremi, no konkretni detalji tek slijedePočetkom ove godine Remedy je izvijestio da trenutno spremaju dva nova projekta. Prvi je navodno u razvoju već nekoliko mjeseci i trenutno se nagađa da se zapravo radi o dodatnim sadržajima za pucačinu Crossfire 2. Drugi projekt im je još uvijek obavijen velom tajnosti, no sada se čini da će gotovo sigurno uključivati multiplayer elemente.

Iščekivana Steam verzija Quantum Breaka je odgođena do kraja mjesecaRemedy Entertainment je najpoznatiji po hvaljenom serijalu Max Payne, te dobro prihvaćenoj hororu Alan Wake i ekspanzijama. Ove godine su objavili akcijsku avanturu Quantum Break, prvi naslov koji se oslanja na novi im engine Northlight. Quantum Break je od travnja dostupan na PC-u i Xboxu One, a usprkos relativno razočaravajućim ocjenama kritičara, prodajnim rezultatima nije razočarao. Trenutno se postavio kao najuspješniji novi originalni IP na Xboxu One, sa prodajom koja je nadmašila onu dosadašnjih Xbox One originala kao što su Sunset Overdrive, Ori and the Blind Forest i Ryse: Son of Rome.